У Києві судитимуть водія, який восени 2023 року на смерть збив військового на блокпості
У Києві судитимуть водія, який минулого року скоїв смертельний наїзд на військовослужбовця на блокпості. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
ДТП трапилася 22 жовтня минулого року близько 00:30.
"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Хонда" рухався автодорогою в напрямку Броварського проспекту. В умовах туману він попереду побачив вантажний автомобіль і здійснив різке гальмування й, не впоравшись із керуванням, виїхав у крайню праву смугу, де здійснив наїзд на військовослужбовця 1976 року народження, який ніс службу на блокпості при в’їзді до столиці. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", - розповіли правоохоронці.
Було відкрито провадження за ч. 2 ст. 286. Нині обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду.
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - нагадали в поліції.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць.
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