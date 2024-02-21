У Києві судитимуть водія, який восени 2023 року на смерть збив військового на блокпості

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

ДТП трапилася 22 жовтня минулого року близько 00:30.

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Хонда" рухався автодорогою в напрямку Броварського проспекту. В умовах туману він попереду побачив вантажний автомобіль і здійснив різке гальмування й, не впоравшись із керуванням, виїхав у крайню праву смугу, де здійснив наїзд на військовослужбовця 1976 року народження, який ніс службу на блокпості при в’їзді до столиці. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", - розповіли правоохоронці.

Було відкрито провадження за ч. 2 ст. 286. Нині обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - нагадали в поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.