Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У Києві затримали двох хлопців за підпал релейної шафи Укрзалізниці за вказівкою російської розвідки

У Києві затримали двох хлопців за підпал релейної шафи Укрзалізниці за вказівкою російської розвідки

Ольга Бабишена
8 серпня, 2024 четвер
17:35
Кримінал

У Києві затримали 22-річного хлопця та його 17-річного знайомого, які за вказівкою російської розвідки підпалили релейну шафу Укрзалізниці та готували диверсії на інших об'єктах

Зміст

Про це інформує СБУ. 

Вказано, що російська розвідка залучила місцевого 22-річного рецидивіста, на якого звернули увагу через судимості за хуліганство та шахрайство, до вчинення диверсій. Йому запропонували за гроші спалити релейну шафу поблизу однієї з вантажних станцій Укрзалізниці на території Києва. Чоловік, своєю чергою, залучив до виконання ворожого завдання 17-річного знайомого. 

"Відповідно до інструкції з РФ диверсанти вночі провели дорозвідку поблизу потенційної цілі, сфотографували її та відправили на "погодження" своєму російському куратору. Потім вони придбали інструменти, щоб зламати захисну панель електрообладнання, та легкозаймисту суміш. Дочекавшись сутінків, диверсанти зламали дверцята релейної шафи та підпалили її технологічну частину", - йдеться у повідомленні. 

Після цього вони зняли загоряння на телефон, щоб відзвітувати перед окупантами. Надалі хлопці мали продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури Києва, втім, по гарячих слідах їх затримали. Під час обшуків у них вилучили телефони та інвентар, використаний для підпалу. 

Фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). 22-річний чоловік перебуває під вартою, 17-річному обрали запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

"Обом зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - додали в СБУ. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше Служба безпеки та Нацполіція викрили 16-річного підозрюваного з Києва, який пішов на співпрацю з росіянами та підпалював автівки, схожі на військові. 
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Укрзалізниця
Війна з Росією
ГРУ
Читайте також:
Володимир Зеленський і Олена Зеленська
Автор Влад Дідусь
6 серпня, 2024 вiвторок
"Зеленські купили у музиканта Стінга виноробний маєток": ЦПД спростував ворожий фейк
російський гелікоптер Мі-28
Автор Катерина Єсікова
7 серпня, 2024 середа
Українські військові вперше в історії уразили російський Мі-28 за допомогою FPV-дрона
Карта бойових дій за 1-7 серпня
Автор Богдан Бачинський
7 серпня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 1-7 серпня: росіяни прорвали першу лінію оборони Покровська та оточують Нью-Йорк. ЗСУ відкрили фронт під Курськом
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.78
    Купівля 40.78
    Продаж 41.27
  • EUR
    Купівля 44.5
    Продаж 45.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
8 серпня
18:57
Олександра Іщенка
Смерть у полоні РФ азовця Олександра Іщенка: Офіс генпрокурора розпочав розслідування
18:57
потяг_Укрзалізниця
Інтеграція української залізниці до ЄС: Мінінфраструктури підписало меморандум з ERA
18:52
Оновлено
Нікополь. Наслідки удару
РФ атакувала Нікопольщину дронами та артилерією: є загиблий та поранений
18:33
Курськ
Україна контролює газорозподільчу станцію в Суджі в Курській області, - WP
18:26
Система ситуаційної обізнаності DELTA
Міноборони про результати роботи системи Delta: "Щомісяця фіксується 600 тис. об'єктів ворога й планується 106 тис. місій БПЛА"
18:15
Відключення електроенергії
Укренерго не прогнозує обмежень споживання електроенергії 9 серпня
18:15
НБУ випустив монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки
НБУ випустив монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки
18:15
Ексклюзив
сховище газу
Експерт розповів, скільки втратить Росія у разі припинення транзиту газу Україною
18:14
Ексклюзив
ударний безпілотник "Кажан"
У бригаді спецпризначення "Азов" НГУ розповіли, якими навичками має володіти людина, щоб стати оператором БПЛА
18:10
Британський корабель
Велика Британія збудує радіолокаційну станцію для відстеження дій РФ і Китаю у космосі
18:09
Оновлено
Каміла Конотоп, Олімпіада-2024
Конотоп через травму залишилася без медалі Олімпіади-2024 у важкій атлетиці
18:01
OPINION
Євген Істребін
Росія: за такі гроші нема дурних воювати
17:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:49
Ексклюзив
Бустерна доза
Новий штам коронавірусу FLiRT в Україні: лікар-імунолог розповів про ризики та заходи безпеки
17:44
транзит газу, газ
У ЄС зросла ціна на газ на тлі подій у Курській області, - Bloomberg
17:34
Ігор Кузін
В Україні суттєво зросла захворюваність на COVID-19: у МОЗ розповіли, чи чекати карантинних обмежень
17:24
Ексклюзив
Після невдач ворог скаженіє й починає бити по населених пунктах: 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого про ситуацію на Куп'янському напрямку
17:24
На шляху до Алеї пам'яті Героїв – смітник: у Кременчуці родини загиблих просять міську владу належно облаштувати місце пам'яті
17:15
Ексклюзив
ЗСУ
Це дуже серйозне підсилення наших піхотинців: Defense Express про ведення в експлуатацію ЗСУ нового виду озброєння
17:12
У Києві до 15 жовтня обмежать рух транспорту Північним мостом
17:08
Кадр з фільму "Повна невідомість"
Наприкінці року вийде байопік про Боба Ділана із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе
17:07
Камала Гарріс
Кампанія Гарріс зібрала $36 млн за добу після обрання Волца кандидатом у віцепрезиденти
16:48
танк Leopard 2A4
У Німеччині не бачать проблеми в тому, щоб Україна використовувала Leopard на території РФ
16:43
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 56 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському й Лиманському напрямках
16:41
Пресреліз
Еспресо логотип
Еспресо запровадив правила гендерної рівності на всіх платформах бренду
16:39
"Постачання США F-16 розвіяли надії на мир та підвищили ризик подальшої ескалації": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 8 серпня
16:37
Оновлено
Тейлор Свіфт
Скасування концертів Тейлор Свіфт у Відні: поліція знайшла у підозрюваного в плануванні терактів хімікати для вибухівки
16:31
Китай та росія
Китай і РФ можуть перейти на бартерну торгівлю через санкції, - Reuters
16:22
Ексклюзив
Олександра Іщенка
Країна-агресорка не надає жодних офіційних пояснень щодо смерті Олександра Іщенка, - речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
16:05
Ізраїль Україна
Посол України порадив громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю
16:00
OPINION
Ігор Дядюра
Податкова. Їх не цікавить детінізація
15:59
електроенергія
Увечері 8 серпня енергетики застосують обмеження споживання електроенергії: кого торкнеться
15:56
The Kiffness
Автор реміксу на "Ой у лузі червона калина" The Kiffness з ПАР виступить на фестивалі в Казахстані, який спонсорують росіяни
15:50
Україна підписала з Маврикієм угоду про безвіз
15:50
Укрзалізниця відправила в перший рейс дитячий вагон: у чому його особливості
15:34
військовий квиток, мобілізація
У Міноборони розповіли, скільки військовозобовʼязаних українців за кордоном оновили свої дані
15:32
"Фактично, це Дія для військових": Зеленський, Шмигаль та Умєров презентували платформу Армія+
15:23
обстріл Суми
На Сумщині внаслідок авіаудару РФ загинули два брати: одному з них було 6 років
14:59
Ексклюзив
ССО ЗСУ
Військовий експерт припустив, якою може бути мета прориву в Курській області
14:57
Збірна України з веслування на байдарці (на задньому плані), Олімпіада-2024
Україна зупинилася за крок від нагороди у фіналі Олімпіади-2024 з веслування на байдарках-четвірках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV