У Києві затримали двох хлопців за підпал релейної шафи Укрзалізниці за вказівкою російської розвідки

Про це інформує СБУ.

Вказано, що російська розвідка залучила місцевого 22-річного рецидивіста, на якого звернули увагу через судимості за хуліганство та шахрайство, до вчинення диверсій. Йому запропонували за гроші спалити релейну шафу поблизу однієї з вантажних станцій Укрзалізниці на території Києва. Чоловік, своєю чергою, залучив до виконання ворожого завдання 17-річного знайомого.

"Відповідно до інструкції з РФ диверсанти вночі провели дорозвідку поблизу потенційної цілі, сфотографували її та відправили на "погодження" своєму російському куратору. Потім вони придбали інструменти, щоб зламати захисну панель електрообладнання, та легкозаймисту суміш. Дочекавшись сутінків, диверсанти зламали дверцята релейної шафи та підпалили її технологічну частину", - йдеться у повідомленні.

Після цього вони зняли загоряння на телефон, щоб відзвітувати перед окупантами. Надалі хлопці мали продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури Києва, втім, по гарячих слідах їх затримали. Під час обшуків у них вилучили телефони та інвентар, використаний для підпалу.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). 22-річний чоловік перебуває під вартою, 17-річному обрали запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

"Обом зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - додали в СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.