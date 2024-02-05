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У Києві затримали колишню працівницю банку, яка ошукала клієнтів на 86 млн грн

5 лютого, 2024 понедiлок
16:41
Кримінал затримали колишню працівницю банку

Національна поліція України затримала колишню працівницю банку, яка, користуючись довірою ексклієнтів, ошукала їх на майже 86 млн грн

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Киянка працювала менеджеркою банку по роботі з віп-клієнтами. Після звільнення орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та, приховавши інформацію про це, просила в колишніх клієнтів гроші в борг під відсотки. Затримана зобов’язувалась повернути кошти у найкоротші терміни та писала розписку. Однак після отримання грошей вона зникала.

За словами Нацполіції, жінка отримала майже 86 млн грн під виглядом позики. Зокрема, серед постраждалих були й працівники Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначено, колишня працівниця банку хотіла втекти від слідства, проте її місце перебування було встановлено працівниками Державного бюро розслідувань, які її затримали.

"Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі поліції Києва зібрали ґрунтовну доказову базу протиправної діяльності фігурантки та оголосили їй про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що затриманій суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн грн.

"Триває слідство з метою встановлення інших причетних учасників до афери. Крім того, працівники внутрішньої безпеки активно здійснюють оперативні заходи для виявлення інших епізодів злочинної діяльності зловмисниці", - додали в Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 1 грудня на Хмельниччині оголосили підозру чоловікові, який вимагав гроші в жінок та погрожував розправою.

Теги:
Україна
поліція
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