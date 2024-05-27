У Кривому Розі начальницю відділу освіти викрили на махінаціях з ремонтом укриттів на 1 млн грн
У Кривому Розі повідомили про підозру начальниці відділу освіти однієї з районних рад та п’яти її співучасникам. Вони завдали державі збитків на понад 1 млн грн на ремонті укриттів
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, службовиця розробила план заволодіння бюджетними коштами, які виділили на поточний ремонт укриттів у закладах освіти Кривого Рогу.
До схеми вона залучила директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
"Підозрювані внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. На підставі цих документів було перераховано кошти на користь підконтрольних підрядних підприємств. У подальшому кошти були розподілені між учасниками організованої групи", - повідомляють правоохоронці.
Фото: t.me/pgo_gov_ua
Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Начальницю та бухгалтера відділу освіти виконкому відсторонено від займаних посад.
Підозрюваним інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
- 22 травня стало відомо, що ДБР встановило, що під час закупівлі дизельних генераторів на потреби Збройних Сил України було привласнено обладнання на понад 5 млн грн.
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