У Кривому Розі начальницю відділу освіти викрили на махінаціях з ремонтом укриттів на 1 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, службовиця розробила план заволодіння бюджетними коштами, які виділили на поточний ремонт укриттів у закладах освіти Кривого Рогу.

До схеми вона залучила директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Підозрювані внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. На підставі цих документів було перераховано кошти на користь підконтрольних підрядних підприємств. У подальшому кошти були розподілені між учасниками організованої групи", - повідомляють правоохоронці.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Начальницю та бухгалтера відділу освіти виконкому відсторонено від займаних посад.

Підозрюваним інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).