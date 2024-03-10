У Кривому Розі невідомі розстріляли автівку: є постраждалий
У неділю, 10 березня, у Кривому Розі невідомі розстріляли автівку. Унаслідок цього було поранено чоловіка
Про це пише поліція Дніпропетровської області.
Зазначається, що подія сталася на території Покровського району Кривого Рогу. У результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні.
"Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій", - йдеться у повідомленні.
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