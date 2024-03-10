У Кривому Розі невідомі розстріляли автівку: є постраждалий

Про це пише поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що подія сталася на території Покровського району Кривого Рогу. У результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

"Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій", - йдеться у повідомленні.