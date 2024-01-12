У Кривому Розі троє підлітків жорстоко зґвалтували жінку
У Центрально-Міському районі Кривого Рогу 11 січня троє підлітків побили й зґвалтували 42-річну жінку, яка збирала пляшки. Відкрито кримінальне провадження
Про інцидент Суспільному повідомили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.
Зазначається, що правоохоронці встановили особу та затримали 15-річного підозрюваного. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).
Місцеве видання "Свої" із посиланням на джерела розкрило подробиці злочину.
Вказується, що вночі 11 січня у Центрально-Міському районі по Поштовому проспекту троє ромів почали знущатися з жінки, бити її, а коли жертва не могла далі чинити опір, зґвалтували: спочатку предметами, потім — анально й орально.
Попередньо саме затриманий 15-річний підліток зґвалтував жінку анально, гілкою та пляшкою. Решта співучасників теж під слідством.
- На Львівщині чоловік зґвалтував 16-річного підлітка в укритті. Його засуджено до 9 років позбавлення волі.
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