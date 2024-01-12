У Кривому Розі троє підлітків жорстоко зґвалтували жінку

Про інцидент Суспільному повідомили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.

Зазначається, що правоохоронці встановили особу та затримали 15-річного підозрюваного. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).

Місцеве видання "Свої" із посиланням на джерела розкрило подробиці злочину.

Вказується, що вночі 11 січня у Центрально-Міському районі по Поштовому проспекту троє ромів почали знущатися з жінки, бити її, а коли жертва не могла далі чинити опір, зґвалтували: спочатку предметами, потім — анально й орально.

Попередньо саме затриманий 15-річний підліток зґвалтував жінку анально, гілкою та пляшкою. Решта співучасників теж під слідством.