У Кривому Розі жінка під час сварки вбила 10-річну доньку й забетонувала тіло на дачі

Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що 20 червня до поліції звернулася матір дівчинки та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Правоохоронці намагалися розшукати дитину, проте це не дало успішного результату.

"В результаті з’ясування всіх обставин події, поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її матір", - пишуть правоохоронці.

Вони встановили, що 15 червня під час сварки жінка жорстоко вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину вона поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погреба та залила бетоном.

40-річна жінка отримала підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.