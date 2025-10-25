У Лондоні засуджено шестеро британців за підпал українських складів

Про це інформує ВВС та Sky News.

За даними інформаційної служби, пожежа сталася 20 березня 2024 року та завдала збитків на суму 1,7 млн доларів.

Відомо, що організатор злочину Ділан Ерл діяв на замовлення угруповання "Вагнер", що діє на користь російської держави.

Ділана Ерла разом із Джейком Рівзом та чотирма іншими особами засудили у п'ятницю, 24 жовтня, до тюремного засудження в Олд-Бейлі за шпигунство, терористичні злочини та підпал.

21-річний Ерл визнав, що планував підпал промислових об'єктів у Лейтоні, на сході Лондона, у березні минулого року, працюючи за вказівкою групи Вагнера, яка у Великій Британії визнана терористичною групою. Його засудили до 23 років ув'язнення, з яких 17 проведе у в'язниці, а шість — під посиленим наглядом. Рівза засудили до 12 років позбавлення волі та ще на рік під посвідченням.

Суду повідомили, що Ерл із Елместорпа, Лестершир, та 24-річний Рівз із Кройдона, південного Лондона, атакували склад через те, що він використовувався для постачання гуманітарної допомоги та супутникового обладнання Starlink в Україну.

Ерл завербував Рівза для планування підпалу, після чого Рівз залучив свого друга Нії Коджо Менсу для виконання нападу. Менсу, своєю чергою, залучив Джейкіма Роуза, а також у злочин була залучена ще одна особа — Угніус Асмена.

На ліквідацію пожежі залучали вісім пожежних команд, загалом 60 рятувальників, щоб взяти вогонь під контроль.

Про ПВК "Вагнер"

Вагнер — це російська приватна військова компанія (ПВК), яка фактично діє в інтересах держави. Її найманці беруть участь у військових операціях і конфліктах за кордоном, виконують спецзавдання, охорону стратегічних об’єктів та навчання бойових підрозділів. У багатьох країнах діяльність Вагнера вважають незаконною або терористичною; у Великій Британії організація офіційно заборонена як терористична.