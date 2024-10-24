У Польщі судитимуть фермера з донькою через прапор СРСР та проросійський плакат

Про це пише TVN24.

Прокуратура звинуватила фігурантів у вихвалянні війни РФ, а також публічній пропаганді комуністичної ідеології та демонстрації її символіки.

За словами прессекретарки Глівіцької регіональної прокуратури Каріни Спрус, підозрювані спочатку не визнали себе винними, вказуючи на свій намір "привернути увагу до актуальних проблем сільського господарства".

Проте згодом вони визнали свою провину і подали клопотання про добровільну згоду на покарання, узгоджене з прокурором.

У виданні зазначили, що публічні заклики до ведення загарбницької війни або її вихваляння караються позбавленням волі на строк до 5 років, а публічна пропаганда комуністичної чи іншої тоталітарної ідеології - на строк до 3 років.

Що відомо

У лютому 2024 року у Польщі понад 100 тракторів перекрили дорогу біля з’їзду з автостради А1 у селі Ґожичкі біля кордону з Чехією.

На одному з тракторів було послання адресоване Володимиру Путіну: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями". Також на передній частині машини був прикріплений прапор СРСР.

"Скандальний банер, фото якого поширилося в мережі, було негайно забрано польською поліцією. Поліція та прокуратура вживають заходів проти його автора. Згоди на таку злочинну діяльність не буде", - сказав тоді міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінскі.