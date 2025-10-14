У Польщі за поширення у соцмережах дитячої порнографії затримали чоловіка: на нього до поліції Києва заявили батьки двох 11-річних дівчат

Про це повідомляють Куявсько-Поморська поліція та Офіс генерального прокурора України.

Розслідування розпочалося в Києві після звернення батьків двох 11-річних дівчат. Вони повідомили поліції, що дорослий чоловік у соцмережах надсилав дітям порнографічні матеріали. Допити відбувалися у присутності психолога. Отримані свідчення й докази дозволили вийти на слід злочинця в Польщі.

Офіс генпрокурора України через Європол передала інформацію до польських правоохоронців. Розслідування вели поліцейські та прокурори у Бидгощі, які підтвердили особу підозрюваного – філолога за освітою, що вільно володів українською та російською мовами. Це давало йому можливість легко входити в контакт з дітьми з України.

Фото з відкритих джерел

8 жовтня у його помешканні та на роботі провели обшуки. Поліція вилучила сім мобільних телефонів, три ноутбуки та десять носіїв інформації. За допомогою спеціалізованого обладнання кіберполіцейським вдалося відновити файли, які чоловік намагався видалити. Серед них – порнографічні матеріали за участі дітей і тварин.

Фото з відкритих джерел

Підозрюваного заарештували та доставили до відділку. Спочатку йому інкримінували поширення дитячої та зоофільської порнографії через соціальні мережі, а також зберігання відео з неповнолітніми. Згодом, після додаткової експертизи файлів, прокурор висунув нові обвинувачення і суд у Бидгощі постановив залишити чоловіка під вартою щонайменше до 6 січня 2026 року.