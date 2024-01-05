У Полтаві затримали "політексперта", який готував пропагандистські статті для російських ЗМІ

Про це повідомила Служба безпеки України.

Розслідування встановило, що затриманий - житель Полтави, який підтримував збройну агресію РФ проти України. Зокрема, він створив та очолював в обласному центрі прокремлівську громадську організацію "Російська громада Полтавщини". Завдяки такій діяльності його помітила російська розвідка, яка дистанційно залучила його до негласної співпраці.

За ворожими вказівками агент служби зовнішньої розвідки РФ підготував більш ніж 60 публікацій для російських інтернет-ЗМІ "Одна родина" та "Фонд стратегической культуры". Для конспірації своєї діяльності зловмисник писав під псевдонімами Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков.

Ці інформаційні ресурси, за словами СБУ, є міжнародними рупорами Кремля, які розповсюджують пропаганду на країни Заходу.

У своїх публікаціях зловмисник "відбілював" повітряні атаки окупантів по цивільній інфраструктурі України.

"Зокрема, йдеться про замовні матеріали щодо ворожих ударів по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масованих обстрілів енергооб’єктів у Києві. У своїх статтях російський агент намагався дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Завдяки своїм пропагандистським матеріалам "політексперт" отримав майже 250 тис. грн від російських кураторів.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: про державну зраду (ч. 2 ст. 111) та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (чч. 2, 3 ст. 436-2).

Затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.