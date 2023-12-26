Працював на кремлівські ЗМІ: "політексперт" з Житомира отримав 14 років тюрми

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Зловмисник діяв як "позаштатний кореспондент" підсанкційного інтернет-видання "Політнавігатор", яке базується в тимчасово окупованому Криму. Цей так званий інформресурс виконує завдання Москви щодо поширення кремлівської пропаганди на території півострова та дискредитації нашої держави на міжнародній арені", - розповіли в СБУ.

Згідно з даними слідства, 51-річний житомирянин до початку повномасштабного вторгнення РФ уклав контракт із головним редактором "Політнавігатора". Зазначено, що чоловік узяв псевдонім Ігор Петров та готував публікації, в яких виправдовував агресію Росії проти України та відбілював злочини окупантів за вказівкою головного редактора російських фейкових ЗМІ Сергія Степанова. Також він створив низку публікацій, які підтримують "ЛНР", "ДНР" і так зване приєднання тимчасово захопленої частини сходу України до РФ.

Зокрема, в повідомленні СБУ наводить приклад, що під час боїв за Київ "власкор" створював фейкові дописи про хід бойових дій на користь окупантів.

Водночас у замовних статтях він прагнув штучно дискредитувати вище військово-політичне керівництво України й нав’язати риторику Кремля про війну.

Відомо, що керівник "Політнавігатора" Степанов вийшов на жителя Житомира після початку повномасштабного вторгнення Росії й поставив йому завдання у війні проти України.

У СБУ зазначили, що під час обшуків у затриманого вилучили комп’ютер та мобільні телефони. Він використовував їх для комунікації зі своїм кримським керівником і підготовки неправдивих публікацій.

Суд визнав чоловіка винуватим на підставі зібраних доказів за двома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110) та державна зрада (ч. 1 ст. 111).