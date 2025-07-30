У суд передали перший обвинувальний акт щодо прокурора, який незаконно отримав інвалідність

Про це інформує ДБР.

Вказано, що йдеться про справу заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області, який отримував пенсію на підставі протиправно встановленої групи інвалідності.

У 2020 році він звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на болі в органах травлення й отримав направлення на лікувально-консультативну комісію. Там йому оформили медичні документи з безпідставними непідтвердженими діагнозами, а далі направили для проходження медико-соціальної експертизи.

"Попри відсутність тяжких розладів здоров’я посадові особи КП "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" прийняли незаконне рішення про встановлення прокурору II групи інвалідності (довічно). Варто зазначити, що весь процес з моменту першого звернення до лікаря до встановлення групи інвалідності відбувся всього за 4 дні", - йдеться у повідомленні.

Прокурор після отримання інвалідності подав документи до Пенсійного фонду для отримання пенсії по інвалідності. З липня 2020 року по кінець листопада 2024 він незаконно отримав 477 тис. грн пенсії.

Прокурора обвинувачують у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Під час досудового розслідування фігуранта звільнили з керівної посади.

"Також до суду направлено обвинувальний акт щодо голови Черкаської обласної МСЕК №2, який сприяв прокурору в прискореному оформленню інвалідності. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене групою осіб)", - додали в ДБР.

Генпрокурор Руслан Кравченко зазначив, що це перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання статусу інвалідності прокурором, який скерували до суду.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.