У Вінниці чоловік влаштував стрілянину поблизу торгового центру, зловмисника затримали
У неділю, 5 жовтня, у Вінниці 31-річний місцевий житель під час конфлікту вистрілив у 21-річного молодика. Стрілка вже затримали правоохоронці
Про це повідомляє ГУ НП у Вінницькій області.
Зазначається, що близько 16:10 правоохоронці отримали повідомлення про те, що біля торгового центру по провулку Павла Корнелюка було чути постріли.
"Правоохоронці з’ясували, що між 31-річним місцевим мешканцем та 21-потерпілим стався конфлікт, у ході якого чоловік вистрілив з пістолета, попередньо пневматичного, в обличчя молодику", - розповіли в поліції.
Наразі з правопорушником працюють слідчі, а потерпілого оглядають медики. Також правоохоронці вилучають пістолет.
"За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство) та проводяться слідчі дії. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
В поліції додали, що усі обставини правопорушення встановлюються.
- 11 вересня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для колишнього вчителя, якого підозрюють у вбивстві двох учнів 10 і 11 класів у місті Шаргород.
