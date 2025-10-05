У Вінниці чоловік влаштував стрілянину поблизу торгового центру, зловмисника затримали

Про це повідомляє ГУ НП у Вінницькій області.

Зазначається, що близько 16:10 правоохоронці отримали повідомлення про те, що біля торгового центру по провулку Павла Корнелюка було чути постріли.

"Правоохоронці з’ясували, що між 31-річним місцевим мешканцем та 21-потерпілим стався конфлікт, у ході якого чоловік вистрілив з пістолета, попередньо пневматичного, в обличчя молодику", - розповіли в поліції.

Наразі з правопорушником працюють слідчі, а потерпілого оглядають медики. Також правоохоронці вилучають пістолет.

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство) та проводяться слідчі дії. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що усі обставини правопорушення встановлюються.