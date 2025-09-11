Вбивство двох підлітків на Вінниччині: 23-річному підозрюваному обрали запобіжний захід
11 вересня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для колишнього вчителя, якого підозрюють у вбивстві двох учнів 10 і 11 класів у місті Шаргород – 60 діб під вартою без права застави
Про це повідомило Суспільне.
Зазначено, що суддя задовольнив клопотання прокурора та адвоката обвинуваченого, тому 23-річному чоловіку запобіжний захід обирали в закритому форматі.
Фігуранту призначили 60 діб під вартою без права внесення застави. Керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко розповів, що підозрюваний не визнає провину у вбивстві в повному обсязі.
"Більш детально вони із захисником визначать свою стратегію захисту, і будуть надавати чи сьогодні, чи наступного дня покази. Наразі свої мотиви він не виказав. Він попередньо пояснив, що у нього були якісь загальні неприєзні відносини, які спонукали його до окремих дій", – сказав він.
Водночас слідство проведе додаткову експертизу для визначення підсудності 23-річного чоловіка.
"Будемо це перевіряти. Будемо призначати додаткову експретизу, будуть давати оцінку лікарі. Обов'язково ми будемо робити, бо і сам злочин такий, і вчинення зухвале: протягом 30-40 секунд нанести таку кількість ударів", – додав Ткаленко.
- У місті Шаргород Вінницької області вранці 10 вересня завдали ножових поранень двом підліткам – учням 10 і 11 класів. Ймовірного підозрюваного у вбивстві затримали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.55
- EUR Купівля 48.03Продаж 48.7
- Актуальне
- Важливе