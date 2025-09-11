Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Вбивство двох підлітків на Вінниччині: 23-річному підозрюваному обрали запобіжний захід

Вбивство двох підлітків на Вінниччині: 23-річному підозрюваному обрали запобіжний захід

Дар'я Куркіна
11 вересня, 2025 четвер
17:06
Кримінал

11 вересня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для колишнього вчителя, якого підозрюють у вбивстві двох учнів 10 і 11 класів у місті Шаргород – 60 діб під вартою без права застави

Зміст

Про це повідомило Суспільне.

Зазначено, що суддя задовольнив клопотання прокурора та адвоката обвинуваченого, тому 23-річному чоловіку запобіжний захід обирали в закритому форматі.

Фігуранту призначили 60 діб під вартою без права внесення застави. Керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко розповів, що підозрюваний не визнає провину у вбивстві в повному обсязі.

"Більш детально вони із захисником визначать свою стратегію захисту, і будуть надавати чи сьогодні, чи наступного дня покази. Наразі свої мотиви він не виказав. Він попередньо пояснив, що у нього були якісь загальні неприєзні відносини, які спонукали його до окремих дій", – сказав він.

Водночас слідство проведе додаткову експертизу для визначення підсудності 23-річного чоловіка.

"Будемо це перевіряти. Будемо призначати додаткову експретизу, будуть давати оцінку лікарі. Обов'язково ми будемо робити, бо і сам злочин такий, і вчинення зухвале: протягом 30-40 секунд нанести таку кількість ударів", – додав Ткаленко.

  • У місті Шаргород Вінницької області вранці 10 вересня завдали ножових поранень двом підліткам – учням 10 і 11 класів. Ймовірного підозрюваного у вбивстві затримали.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Вінниччина
