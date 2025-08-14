Убивство підлітка на київському фунікулері: суд продовжив арешт працівникові УДО

Про це із зали суду повідомив кореспондент Еспресо Максим Галашко.

"Суд постановив: продовжити обвинуваченому Косову Артему строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів, по 11 жовтня 2025 року включно", - сказала суддя Шевченківського райсуду Києва.

На сьогоднішнє засідання адвокати обвинуваченого не прийшли вшосте. Суд у терміновому порядку призначив Косову адвоката для продовження судового засідання. Сьогодні обвинувачений вперше спілкувався з пресою та мамою Максима.

Клопотання сторони обвинувачення щодо продовження Косову запобіжного заходу зачитав генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він наголосив, що фігурант може вдатися до спроб переховуватися від суду, тому наполягав на триманні під вартою.

"Тільки тримання під вартою зможе забезпечити належний рівень і гарантію доброчесної поведінки останнього… Прошу шановний суд не визначати розмір застави у кримінальному провадженні, бо злочин, інкримінований Косову, спричинив смерть людини", - сказав Кравченко.

Своєю чергою новий адвокат фігуранта акцентував, що його підзахисний понад рік перебуває під вартою, та заявив, що ризику переховування можна запобігти, застосувавши до обвинуваченого цілодобовий домашній арешт.

Однак суд врахував аргумент сторони обвинувачення та продовжив арешт для Косова до 11 жовтня.

Нагадаємо, що Артему Косову у разі визнання його вини у вбивстві школяра загрожує довічне увʼязнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо

Про цю подію увечері неділі, 7 квітня 2024 року, повідомили telegram-канали "Реальний Київ" та "Київ Оперативний". Повідомляли, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ і Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між молодиками.

У Київпастрансі згодом повідомили про припинення руху через "хуліганський випадок", але не надали подробиць.

Наступного дня у пресслужбі ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за фактом трагедії на станції київського фунікулера. За їхніми даними, того вечора між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Правоохоронця затримали й відсторонили від виконання обовʼязків. Увечері 8 квітня у Державному бюро розслідувань інформували, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

9 квітня 2024 року співробітникові УДО, якому висунули підозру в убивстві підлітка, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, який потім неодноразово продовжували.