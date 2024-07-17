Україна та Чехія підписали угоду про співпрацю у боротьбі зі злочинністю
У вівторок, 16 липня, Україна та Чехія підписали угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та забезпечення публічного порядку та безпеки
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Співпраця з чеськими колегами у напрямку боротьби зі злочинністю є єдиним із найактивніших серед країн Європи", - наголосив він.
Клименко розповів, що лише з початку цього року між поліцейськими відомствами України та Чехії зареєстровано понад 2000 контактів.
"Ми разом успішно втілюємо проєкт "Кібербезпека", беремо участь у роботі Ukrainian Task Force, створеної на базі Європолу для запобігання випадкам торгівлі людьми", - розповів міністр.
За словами очільника МВС, попередня угода між українських та чеським урядами в цій сфері була укладена понад 25 років тому. За цей час змінилося законодавство та розпочато роботу нових правоохоронних органів, додав Клименко.
Він підкреслив, що оновлена угода забезпечення безпеки у сфері попередження, виявлення та боротьби зі злочинністю, активізує процес обміну інформацією та реагування на виклики, які стоять перед державами.
"Посилюємо співробітництво, протидіємо злочинності, дбаємо про безпеку в наших країнах", - резюмував очільник МВС.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 16 липня, прибув до Праги на спільне засідання урядів Чехії та України, де обговорять зокрема оборонну та енергетичну співпрацю країн.
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