Україна та Чехія підписали угоду про співпрацю у боротьбі зі злочинністю

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Співпраця з чеськими колегами у напрямку боротьби зі злочинністю є єдиним із найактивніших серед країн Європи", - наголосив він.

Клименко розповів, що лише з початку цього року між поліцейськими відомствами України та Чехії зареєстровано понад 2000 контактів.

"Ми разом успішно втілюємо проєкт "Кібербезпека", беремо участь у роботі Ukrainian Task Force, створеної на базі Європолу для запобігання випадкам торгівлі людьми", - розповів міністр.

За словами очільника МВС, попередня угода між українських та чеським урядами в цій сфері була укладена понад 25 років тому. За цей час змінилося законодавство та розпочато роботу нових правоохоронних органів, додав Клименко.

Він підкреслив, що оновлена ​​угода забезпечення безпеки у сфері попередження, виявлення та боротьби зі злочинністю, активізує процес обміну інформацією та реагування на виклики, які стоять перед державами.

"Посилюємо співробітництво, протидіємо злочинності, дбаємо про безпеку в наших країнах", - резюмував очільник МВС.