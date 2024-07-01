В Одесі 17-річна дівчина під час застілля застрелила військового

Про це повідомляє ГУНП Одеської області.

Трагічна подія сталась в одній із квартир багатоповерхівки в Приморському районі Одеси.

Повідомлення про загибель 23-річного військовослужбовця надійшло на спецлінію "102" близько другої години ночі від на рік старшого побратима загиблого.

На місці трагедії правоохоронці встановили, що заявник запросив у гості товариша та двох знайомих дівчат віком 17-ти й 20 років.

"Під час хмільного застілля менша за віком дівчина виявила бажання спробувати розібрати та зібрати автомат, що належить власнику квартири, взяла зброю в руки і відбулися постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці", - зазначили у поліції.

З місця скоєння злочину слідчі вилучили автомат Калашникова та декілька магазинів з набоями до нього, гільзи, два пістолети та інші речі, що мають інтерес для слідства. Усі речові докази правоохоронці скерували на експертне дослідження.

Слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 119 КК України, якою кваліфікується вбивство через необережність.

Правоохоронці зʼясовують всі обставини загибелі військовослужбовця, а також підстави наявності та зберігання автоматичної зброї за місцем мешкання у його товариша. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Слідство триває.