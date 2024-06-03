В Одесі судитимуть жінку, яка справила потребу на меморіалі загиблим воїнам

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Слідство встановило, що 24 травня на Європейській площі Одеси 28-річна жінка справила природну потребу на газоні, де були виставлені українські прапорці, а після цього використала їх як засіб гігієни.

Зазначається, що поліціянти ідентифікували особистість правопорушниці у день інциденту. Правоохоронці повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 338 — публічна наруга над державним прапором України;

ч. 1 ст. 296 – хуліганство.

Сама жінка визнала свою провину. Тепер їй загрожує до трьох років ув’язнення.