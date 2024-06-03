В Одесі судитимуть жінку, яка справила потребу на меморіалі загиблим воїнам
У понеділок, 3 червня, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка справила природну потребу посеред меморіалу загиблим українським захисникам у центрі Одеси
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Слідство встановило, що 24 травня на Європейській площі Одеси 28-річна жінка справила природну потребу на газоні, де були виставлені українські прапорці, а після цього використала їх як засіб гігієни.
Зазначається, що поліціянти ідентифікували особистість правопорушниці у день інциденту. Правоохоронці повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 338 — публічна наруга над державним прапором України;
- ч. 1 ст. 296 – хуліганство.
Сама жінка визнала свою провину. Тепер їй загрожує до трьох років ув’язнення.
- Нагадаємо, у суботу, 24 травня, у центрі Одеси жінка справила природну потребу посеред меморіалу загиблим українським захисникам. Замість гігієнічного засобу вона використала прапор України.
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