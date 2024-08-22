В Одесі цивільний погрожував представникам ТЦК пістолетом під час перевірки документів

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Так, 20 серпня на вулиці Акордній, що в Хаджибейському районі Одеси, під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних у перехожого він відмовився надати документи.

"Чоловік спровокував конфлікт з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім втік", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 38-річний чоловік. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера.

"За фактом погроз вбивством дізнавачі розпочали провадження за статтею 129 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру", - йдеться у повідомленні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.