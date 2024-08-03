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В Одесі затримали чоловіка та жінку, які напали на поліцейську під час вручення повістки

Ольга Бабишена
3 серпня, 2024 субота
00:29
Кримінал повістка

В Одесі у п'ятницю, 2 серпня, під час вручення повістки на правоохоронницю напали чоловік і перехожа: розпочато досудове розслідування, ще одного фігуранта розшукують

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Про це інформує поліція Одещини. 

Вказано, що військовослужбовці ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових даних водія автомобіля КІА виявили, що  чоловік кілька років не проходив ВЛК. Коли йому намагалися вручити повістку, він відмовився та викликав на допомогу свого 43-річного брата.

"Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП і патрульними поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа. Переглянувши відео з боді-камер поліцейських, встановлено, що 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка нанесла поліцейській декілька ударів по голові. Крім цього, фігурант вибігав та лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху транспортних засобів", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що жінку та чоловіка затримали. За фактом побиття патрульної розпочато досудове розслідування за статтею 345 Кримінального кодексу - насильство щодо працівника правоохоронного органу. Разом з тим, зараз вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. 

Крім того, щодо фігурантів склали адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). Також чоловік отримав постанову про адміністративне правопорушення за ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами).

"Поліцейські розслідують факт спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК та СП водієм КІА, який з місця події втік. За цим фактом розпочате провадження за ст. 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження фігуранта", - додали у поліції. 

Наразі призначені судово-медичні експертизи, щоб становити тяжкість тілесних ушкоджень поліцейських. Слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У Луцьку чоловік погрожував пістолетом патрульним і працівникам ТЦК та СП. Тепер йому загрожує позбавлення волі до трьох років.
Теги:
Суспільство
Україна
Одеса
поліція
мобілізація
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