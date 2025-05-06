В Україні кожен третій злочин проти дітей вчиняють із застосуванням кіберпростору, – Офіс генпрокурора

Про це повідомила заступниця керівника департаменту захисту прав дітей Офісу генпрокурора Олеся Волошина, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"89% із них - це є сексуальна експлуатація. Це пов'язано з порнографічним контентом, із грумінгом... Наші дані свідчать про те, що лише в 10% випадків справи реєструються за заявами дітей чи фізичних осіб", - сказала Волошина.

За її словами, 20% проваджень реєструють за результатами роботи слідства чи органів прокуратури. 70% – це робота оперативних підрозділів.

"Якщо за 2023 рік у нас дітей малолітніх, до 14 років, щодо яких були вчинені злочини з застосуванням кіберпростору, складали 50%, то за рік стало до 63%. Тобто тенденції досить невтішні", - зазначила представниця ОГП.

На її думку, для запобігання злочинам проти дітей потрібні законодавчі зміни. Зокрема зараз напрацьовують зміни для провайдерів, для юридичних осіб, для тих організацій, які дотичні до розповсюдження порнографічного контенту.

Також, за словами Волошиної, планується створення у правоохоронних органах підрозділу, який буде займатися саме боротьбою з сексуальним насильством дітей в інтернеті.