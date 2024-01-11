В Україні повідомили підозру в дезертирстві 15 колишнім охоронцям Януковича

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, 21 лютого 2014 року Янукович разом зі своєю співмешканкою та охоронцями вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції "Межигір’я" до Харкова, а звідти приїхав до Донецька, де спробував незаконно вилетіти до РФ.

Після блокування виїзду працівниками ДПСУ Янукович прибув до Севастополя, аби звідти вирушити до РФ.

"Для забезпечення себе професійною охороною надалі він вирішив схилити військовослужбовців УДО України, які виконували військовий обов'язок про забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства та виїзду з ним до Російської Федерації", - повідомили в ДБР.

Охоронці виїхали до РФ морським судном, наданим окупантами, а потім отримали громадянство країни-агресорки.

"З метою приховати вчинене дезертирство був виданий наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 з цих співробітників УДО України з військової служби", - розповіли в ДБР.

Водночас слідство встановило, що на момент виїзду охоронці Януковича мали статус військовослужбовців.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.