Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал В Україні суд дав 12 років тюрми окупанту, який ґвалтував мешканку Херсонщини

В Україні суд дав 12 років тюрми окупанту, який ґвалтував мешканку Херсонщини

1 травня, 2024 середа
16:30
Кримінал

Суд дав 12 років тюрми військовослужбовцю 94-го полку оперативного призначення росгвардії, визнавши його винним у порушенні законів і звичаїв війни

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Доведено, що у липні 2022 року, під час окупації Херсонської області, уродженець Дагестану прибув до будинку місцевої жительки та почав погрожувати, щоб вступити з нею в статевий зв’язок. Тривалий час він приходив до жінки та, залякуючи груповим зґвалтуванням, чинив над нею сексуальне насильство", - йдеться у повідомленні.

Окупанта судили за ч. 1 ст. 438 КК України.

Вироком суду йому призначено покарання - 12 років позбавлення волі.

Теги:
Новини
Херсонщина
Війна з Росією
Читайте також:
30 квітня, 2024 вiвторок
У США прокоментували заяву міноборони РФ про збиті ATACMS
Карта бойових дій: Авдіївка
27 квітня, 2024 субота
"Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного
Росія пропаганда США
30 квітня, 2024 вiвторок
Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, оприлюднив розмову з ідеологом рашизму Дугіним
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
1 травня
16:34
Оновлено
на фото Золочів після обстрілу
РФ атакувала КАБами Золочів на Харківщині: є загиблі, серед поранених – дитина
16:30
У Харкові 7 вулиць перейменували на честь загиблих нацгвардійців, рятувальника та прикордонника
16:27
Шахтар, Марлон Гомес і Микола Матвієнко
Хет-трик Марлона приніс "Шахтарю" перемогу над "Чорноморцем" в УПЛ
16:07
На фото: Брітні Спірс
Психіатр заявив, що Брітні Спірс повністю дисфункціональна та потребує нового опікуна
16:02
Байба Браже
Україні вже надали західну зброю, яку дозволили використовувати для ударів по РФ, - очільниця МЗС Латвії Браже
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Дугін та Карлсон. Чому інтервʼю ідеолога рашизму стало провалом?
15:47
Федоров показав окопний РЕБ PARASOL українського виробництва
15:43
ДСНС: від російських мін в Україні загинули 297 людей, із них 15 – діти
15:33
Anonymous
Хакери Anonymous підтримали протести опозиції в Грузії та погрожують оприлюднити дані урядовців
15:31
На фото: "Довга доба" на Netflix
Фільм Алана Бадоєва "Довга доба" виходить на Netflix
15:28
Постер фільму "Мій карпатський дідусь"
На Netflix з'явився фільм "Мій карпатський дідусь" режисера Зази Буадзе
15:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:17
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
У Німеччині ліві радикали підпалили дачний будинок очільника концерну Rheinmetall через допомогу Україні
15:14
Вадим Філашкін
Очільник Донецької ОВА розповів, скільки жителів залишаються в Очеретиному
15:10
Збір на ремонт важкої бронетехніки в зоні бойових дій
15:09
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_3004
Потрібне розслідування щодо втрати Очеретиного, - "Інформаційний спротив"
14:53
Обстріл Нікополя 1 травня 2024 рік
Росіяни атакували Нікополь артилерією і дроном: постраждали 4 людини
14:53
OPINION
Микола Княжицький
Потрібно ухвалити заборону діяльності РПЦ
14:39
Азовське море
Окупаційна влада продає землі Азовського узбережжя російським "інвесторам", - Спротив
14:30
Ллойд Остін
"Триматимемо в полі зору": Остін занепокоєний посиленням зв'язків між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном
14:25
зерно, зернова угода
У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції
14:06
Георгіївська стрічка
Росіяни змушують школярів у Мелітополі й Генічеську носити "георгіївські стрічки", - "Жовта стрічка"
14:03
OPINION
Віталій Гайдукевич
Арка ярма
14:02
Прокудін розповів, як окупанти тероризують Херсонщину: б'ють навіть по похоронному транспорту
14:00
мільйонери
В Україні зросла кількість офіційних мільйонерів
13:49
путін
"Путін перемістив українських дітей у безпечне місце, подалі від обстрілів Зеленського": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 1 травня
13:41
Президенти країн Балтії у 20-ту річницю членства в ЄС закликали провести з Україною переговори про вступ
13:40
Оновлено
Митрополит УПЦ МП Лука та Василь Ломаченко (праворуч)
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Луці
13:38
F-16 Нідерланди
У Повітряних силах припустили, що перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну після Великодня
13:31
Росіяни вдарили по Калиновому на Донеччині: є загиблий та поранені
13:28
лікарня
В Одесі помер чоловік, поранений під час атаки РФ 29 квітня
13:24
малюнок, діти
В Україну з окупації повернули двох хлопчиків та дівчинку
13:19
Весна у Києві
У Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки
13:04
На фото: Jerry Heil і alyona alyona
Режисерка кліпів Гаррі Стайлза та The Weeknd Таню Муіньо поставила номер для alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024
12:58
окупанти, орки
Найманці з Непалу масово тікають з армії РФ: у ГУР назвали причини
12:57
Київавтодор
Розкрадання 10 млн грн на ремонті доріг у столиці: керівнику Київавтодору та його спільникам оголосили підозру
12:42
Центр національного спротиву
Партизани розвідали нафтобазу в Ростові
12:32
обстріл Одеси
Атака РФ на Одесу: пошкоджено представництво Уповноваженого з прав людини
12:31
Інфографіка
малий бізнес
За перший квартал 2024 року українці відкрили на 33,6% більше ФОПів, ніж торік: де найбільше нових бізнесів
12:19
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
Британська розвідка розповіла про проблеми з корупцією в міноборони РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV