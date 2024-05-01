В Україні суд дав 12 років тюрми окупанту, який ґвалтував мешканку Херсонщини

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Доведено, що у липні 2022 року, під час окупації Херсонської області, уродженець Дагестану прибув до будинку місцевої жительки та почав погрожувати, щоб вступити з нею в статевий зв’язок. Тривалий час він приходив до жінки та, залякуючи груповим зґвалтуванням, чинив над нею сексуальне насильство", - йдеться у повідомленні.

Окупанта судили за ч. 1 ст. 438 КК України.

Вироком суду йому призначено покарання - 12 років позбавлення волі.