В Україні суд дав 12 років тюрми окупанту, який ґвалтував мешканку Херсонщини
Суд дав 12 років тюрми військовослужбовцю 94-го полку оперативного призначення росгвардії, визнавши його винним у порушенні законів і звичаїв війни
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"Доведено, що у липні 2022 року, під час окупації Херсонської області, уродженець Дагестану прибув до будинку місцевої жительки та почав погрожувати, щоб вступити з нею в статевий зв’язок. Тривалий час він приходив до жінки та, залякуючи груповим зґвалтуванням, чинив над нею сексуальне насильство", - йдеться у повідомленні.
Окупанта судили за ч. 1 ст. 438 КК України.
Вироком суду йому призначено покарання - 12 років позбавлення волі.
- У квітні стало відомо, що Україна розслідує 3,8 тис. злочинів російських військових проти дітей.
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