В Україні судитимуть трьох окупантів за жорстоке вбивство фермера на Харківщині

Про це пише Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що 13 березня 2022 року обвинувачені приїхали до будинку у селище Волохів Яр Ізюмського району, де на той час перебував цивільний чоловік зі своєю родиною. Один з окупантів, погрожуючи застосуванням зброї, почав випитувати дані про проукраїнськи налаштованих громадян, насамперед брата потерпілого, який є військовослужбовцем ЗСУ.

Не отримавши жодної інформації, російські військові наказали йому віддати авто. Злякавшись за життя своїх маленьких дітей, потерпілий віддав ключі від автівки. Авто окупанти використовували виключно у власних цілях і навіть встигли потрапити у ДТП через те, що перебували у стані алкогольного спʼяніння.

Згодом 32 липня 2022 року російські військові приїхали до фермерського господарства у селищі Безмятежне Куп’янського району, власником якого був чоловік з активною проукраїнською позицією родом із Закарпатської області. Окупант вийшов з автівки та сказав фермеру підійти до нього під приводом допомоги у ремонті автівки. Коли той підійшов до нього, окупант вистрелив йому в голову. Чоловік впав на землю і помер на місці.