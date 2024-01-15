В Україні судитимуть військового РФ, який розстріляв автівку з цивільними на Чернігівщині

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року, намагаючись виїхати в більш безпечне місце, вісім цивільних мешканців Прилуцького району, серед яких троє дітей, на автомобілях Skoda Superb та Renault Mеgane прямували з Ніжинського району в бік м. Ічня Прилуцького району. На автодорозі між селами Івангород та Крупичполе назустріч цивільним автомобілям рухались військовослужбовці РФ, у тому числі обвинувачений, на двох броньованих машинах типу "Тигр". Цивільні транспортні засоби не становили для окупантів будь-якої загрози. Проте військові держави-агресора безпричинно обстріляли їх з автоматів та кулемету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу водій Skoda Superb загинув, а його пасажир дістав поранення. Інші цивільні особи не постраждали.

Після цього окупанти знищили автомобіль Skoda Superb, здійснивши постріли в його газовий балон.

Військовий РФ доповів командиру про те, що їм зі спільником вдалося розстріляти лише одну автівку та водія.