В Україні судитимуть військового РФ, який розстріляв автівку з цивільними на Чернігівщині
До суду скерували обвинувальний акт щодо військовослужбовця РФ, який у березні 2022 року разом зі спільником розстріляв автівку, внаслідок чого водій загинув
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, у березні 2022 року, намагаючись виїхати в більш безпечне місце, вісім цивільних мешканців Прилуцького району, серед яких троє дітей, на автомобілях Skoda Superb та Renault Mеgane прямували з Ніжинського району в бік м. Ічня Прилуцького району. На автодорозі між селами Івангород та Крупичполе назустріч цивільним автомобілям рухались військовослужбовці РФ, у тому числі обвинувачений, на двох броньованих машинах типу "Тигр". Цивільні транспортні засоби не становили для окупантів будь-якої загрози. Проте військові держави-агресора безпричинно обстріляли їх з автоматів та кулемету", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу водій Skoda Superb загинув, а його пасажир дістав поранення. Інші цивільні особи не постраждали.
Після цього окупанти знищили автомобіль Skoda Superb, здійснивши постріли в його газовий балон.
Військовий РФ доповів командиру про те, що їм зі спільником вдалося розстріляти лише одну автівку та водія.
- Раніше до суду скерували справу військового РФ, який стріляв у цивільних під час тимчасової окупації Чернігівщини. Тоді дістала поранення жінка.
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