В Україні зафіксували понад 200 підпалів авто військових: більш ніж 50 із них скоїли неповнолітні
Національна поліція України зафіксувала вже понад 200 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців. Понад чверть із них скоїли неповнолітні
Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Укрінформ.
"Підпали автомобілів військовослужбовців – це конкретно акція ФСБ РФ. Вони вербують нашу молодь і, на жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності", - наголосив Вигівський.
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Він також зауважив, що поліція проводить роботу серед неповнолітніх, роз'яснюючи їм, зокрема, наслідки таких дій.
- Раніше на Хмельниччині затримали двох чоловіків, які палили машини військових на замовлення спецслужби Росії. Замовники обіцяли платити їм по 2 тисячі доларів за кожен знищений автомобіль.
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