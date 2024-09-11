В Україні зафіксували понад 200 підпалів авто військових: більш ніж 50 із них скоїли неповнолітні

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Укрінформ.

"Підпали автомобілів військовослужбовців – це конкретно акція ФСБ РФ. Вони вербують нашу молодь і, на жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності", - наголосив Вигівський.

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Він також зауважив, що поліція проводить роботу серед неповнолітніх, роз'яснюючи їм, зокрема, наслідки таких дій.