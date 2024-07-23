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В Україні засудили двох іноземних інформаторів ФСБ, які шпигували за ЗСУ на Одещині

23 липня, 2024 вiвторок
19:18
Кримінал тюрма

В Україні до 8 років за ґратами засудили двох іноземців, які працювали на ФСБ та шпигували за штабами Збройних сил на Одещині

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Розслідування встановило, що засудженими виявилися громадяни країни Південного Кавказу, які жили в Одесі. Вони в регіоні розслідували місця базування Сил оборони, а в зоні їхньої особливої уваги були штаби командування ЗСУ на південному напрямку.

Для виявлення потрібних цілей увʼязнені обходили місцевість та намагалися виявити локації українських Сил оборони, після чого збирали інформацію про особовий склад та функціонал.

Іноземці надалі прагнули створити власну мережу інформаторів, яких хотіли вербувати під прикриттям громадської організації.

СБУ затримала зловмисників у квітні 2024 року на гарячому: іноземці тоді намагалися сфотографувати периметр потенційної цілі, щоб передати геолокацію будівлі росіянам.

"На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.

Іноземцям суд призначив 8 років позбавлення волі.

  • 23 липня повідомлялось, що в результаті превентивних заходів в Одеській, Харківській, Закарпатській та Київській областях СБУ затримала провокатора та його спільників, які закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК і працювали на зрив мобілізації
Теги:
Україна
Росія
Одеса
Одещина
ЗСУ
ФСБ
Війна з Росією
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