В Україні затримали 10 учасників каналу збуту важких наркотиків, які щомісяця отримували 16 млн грн від контрабанди

Про це інформує Служба безпеки.

"За результатами комплексних заходів затримано 10-х учасників транснаціональної злочинної організації, які збували оптові партії кокаїну у різних регіонах нашої держави, а також 1 їхнього спільника", – пише пресслужба.

За даними розслідування, підозрювані щомісяця отримували 16 млн грн від збуту наркотиків, отриманих через контрабанду. Організатори групи періодично перевіряли спільників на детекторі та мали в "штаті" синдикату професійного поліграфолога.

За матеріалами справи, фігуранти продавали кокаїн, який контрабандою отримували через своїх зарубіжних спільників.

"У подальшому лідери угруповання реалізовували "імпортовані" наркотики через власну мережу наркокур’єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", – інформує СБУ.

фото: СБУ

Задля пошуку клієнтів фігуранти в створених каналах у telegram пропонували кокаїн та анонімно домовлялися про його вартість і адресу "доставки". Водночас наркотики курʼєри перевозили клієнтам на орендованих авто, які регулярно змінювали та використовували підроблені номери.

На чолі угруповання були рецидивісти, які вже відбували покарання за вчинення тяжких злочинів, зокрема наркоторгівлю.

У результаті 58 обшуків підозрюваних у них знайшли підготовлені до збуту наркотики та незареєстровану зброю з боєприпасами, телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами наркоторгівлі.

Фігурантам оголосили підозру за статтями ККУ про створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній; незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів.

Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

фото: СБУ

фото: СБУ