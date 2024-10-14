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В Україні затримали чотирьох неповнолітніх, які палили обʼєкти Укрзалізниці. Їм загрожує довічне увʼязнення

Дар'я Куркіна
14 жовтня, 2024 понедiлок
13:52
Кримінал Служба безпеки України

СБУ й Нацполіція затримали групу неповнолітніх, які в Чернігівській області підпалювали релейні шафи Укрзалізниці на замовлення росіян. Фігурантам загрожує довічне увʼязнення

Зміст

Про це повідомила Служба безпеки України.

Відповідно до даних слідства, ворог діяв через 15-річного жителя Ніжинського району, якого помітили спецслужби РФ у Telegram-каналах, де той шукав легкого заробітку.

За вказівкою росіян, фігурант залучив до діяльності двох однокласників та неповнолітнього знайомого. Вони встановлювали геолокації залізничного обладнання, після чого підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші.

Таким чином підлітки пошкодили релейну шафу, яка відповідає за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці Укрзалізниці.

"Правоохоронці затримали всіх чотирьох підпалювачів за гарячими слідами, а замість грошей з РФ їм загрожує довічне ув’язнення. На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.

Наразі підлітки перебувають під вартою.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 14 жовтня Служба безпеки повідомила про підозру двом ймовірним агентам, які встановлювали приховані відеокамери біля військових та енергетичних об'єктів.
Теги:
Україна
Росія
Укрзалізниця
Чернігівщина
Війна з Росією
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