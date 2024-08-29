ВАКС стягнув у дохід держави квартиру керівника одного з ТЦК Вінниччини вартістю майже 2 млн грн

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що відповідним рішенням колегія суддів задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим згаданого активу.

Раніше було встановлено, що близький родич керівника центру комплектування за його дорученням набув актив у вигляді новозбудованої квартири вартістю понад 1,9 млн грн в передмісті Вінниці.

Прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення цього активу в дохід держави.



Відтак суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.