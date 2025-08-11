ВАКС відхилив скаргу прокурорки щодо відсторонення Чернишова
Вищий антикорупційний суд не змінив рішення про відмову у відстороненні ексвіцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова від посади на апеляцію прокурорки
Про це поінформувала громадська організація Transparency International Ukraine.
"11 серпня 2025 року АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурорки на відмову слідчого судді відсторонити від посади ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова", – йдеться в повідомленні.
Раніше прокурорка просила про скасування ухвали слідчого судді, стверджуючи, що та була незаконна. Натомість захист заперечив це, заявивши, що Чернишов з 17 липня 2025 року і так перебуває у відставці, тому підстав для задоволення скарги немає.
Справа Чернишова
23 червня НАБУ і САП повідомили Олексієві Чернишову про підозру у зловживанні владою та отриманні великого хабаря в той час, як він очолював Мінрегіон. Чернишов згодом заявив, що ознайомлюється з документами.
27 червня у Вищому антикорупційному суді Чернишову обрали запобіжний захід у вигляді застави у 120 млн грн.
Вищий антикорупційний суд 2 липня оголосив рішення не задовольнити клопотання про відсторонення з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура просили відсторонити посадовця на 2 місяці.
2 липня за Чернишова внесли заставу в повному розмірі – 120 млн грн. Це зробила його дружина та ще два суб’єкти.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у четвер, 7 серпня, залишила без змін запобіжний захід у вигляді застави у 120 млн грн для Чернишова.
