Вбив жінку і викинув валізу з її розчленованим тілом у канал: адвоката засудили до 15 років тюрми
До 15 років позбавлення волі засудили адвоката з Київщини, який вбив жінку, а потім викинув валізу з її розчленованим тілом у канал
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"Прокурори в суді довели, що у травні 2022 року в одному з сіл Обухівського району адвокат вбив свою знайому. Він розчленував тіло вбитої, склав його частини до валізи та викинув у канал поблизу насосної станції", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли у прокуратурі, внутрішні органи вбитої жінки чоловік залишив у своєму холодильнику. Крім того, вдома він зберігав ручну осколкову гранату РГД-5 з уніфікованим запалом.
Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та зберіганні бойових припасів (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває під вартою.
"Згідно з вироком суду чоловік зобов’язаний сплатити сину потерпілої понад 700 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди", - додали в Офісі генпрокурора.
- Раніше схожий інцидент стався у Тернополі. 22 лютого тернопільські правоохоронці розшукали чоловіка, який викинув валізу з тілом матері у парку. 47-річному чоловікові оголосили підозру.
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