Вбив жінку і викинув валізу з її розчленованим тілом у канал: адвоката засудили до 15 років тюрми

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Прокурори в суді довели, що у травні 2022 року в одному з сіл Обухівського району адвокат вбив свою знайому. Він розчленував тіло вбитої, склав його частини до валізи та викинув у канал поблизу насосної станції", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у прокуратурі, внутрішні органи вбитої жінки чоловік залишив у своєму холодильнику. Крім того, вдома він зберігав ручну осколкову гранату РГД-5 з уніфікованим запалом.

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та зберіганні бойових припасів (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває під вартою.

"Згідно з вироком суду чоловік зобов’язаний сплатити сину потерпілої понад 700 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди", - додали в Офісі генпрокурора.