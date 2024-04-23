Від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України: "заступнику директора" станції та його підлеглому оголосили підозру

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що мова йде про заступника так званого директора захопленої атомної електростанції Атакіщева Едуарда та його підлеглого - головного інженера Андрія Горбунова.

За даними слідства, до призначення на посади росіяни працювали на Ростовській АЕС у РФ. Звідти вони прибули на тимчасово окуповану територію на півдні України й на початку жовтня 2022 року увійшли до керівного складу Запорізької атомної електростанції.

Там зловмисники займалися "інтегруванням" енергооб’єкта до структури "Росатома" та приєднанням технологічних потужностей станції до енергетичної системи РФ.

Також фігуранти підбурювали українських атомників співпрацювати з агресором та укладати «контракти» з окупаційною адміністрацією АЕС. У разі відмови - погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів росії.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за статтями про порушення законів та звичаїв війни, а також про підбурювання до вчинення державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.