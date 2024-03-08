Відкрив вогонь по українському військовополоненому на Запоріжжі: окупанту оголосили підозру
Російському окупанту, який на Запоріжжі розстріляв українського військовополоненого, повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зазначається, російський окупант перебував у складі ЗС РФ з листопада 2023 року. Контракт він уклав замість відбування покарання за крадіжку в одній з колоній РФ. Після проходження підготовки на одному з військових полігонів у Ростовській області, його передислокували на Запорізький напрямок.
"За даними слідства, 6 січня 2024 року стрілець штурмового загону "Шторм-V" 218 танкового полку 127 мотострілецької дивізії 5 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ під час штурму бойових позицій Сил оборони України поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району відкрив вогонь на ураження по українському військовополоненому", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що український військовий клав зброю, підняв угору руки, вийшов із бліндажа. На вимогу окупанта він став на коліна, підтвердивши намір здатися у полон. Втім, російський військовий розстріляв його.
Російського окупанта наприкінці січня затримали українські захисники. Йому повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Раніше Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що до відповідальності за вбивство українських військовополонених притягатимуть не лише російських окупантів, які скоїли злочин, а й їхніх командирів.
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