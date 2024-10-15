Вимагали в чоловіка $60 тис. під виглядом працівників ДБР: експравоохоронцю і його спільнику з Одеси оголосили підозру

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані вимагали у місцевого жителя 60 тисяч доларів, які той нібито заборгував.

"Щоб змусити потерпілого віддати кошти, підозрювані стежили за ним та його родиною, збирали конфіденційну інформацію, створювали компрометуючі матеріали, погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Для підвищення серйозності намірів та авторитетності власної персони експравоохоронець представився співробітником ДБР", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що після місяця переслідувань, побоюючись за себе та рідних, потерпілий погодився передати кошти.

Правоохоронці затримали чоловіків під час отримання частини коштів у розмірі 25 тисяч доларів.

Так, колишньому правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України). Наразі підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.