Виманив у родичів загиблих воїнів 1,1 млн грн: на Кіровоградщині затримали підозрюваного

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, 46-річний чоловік у незаконний спосіб отримував дані родичів військових, які загинули під час воєнних дій, і телефонував їм. У поліції кажуть, що фігурант називав себе підполковником ЗСУ та змушував рідних віддавати частину посмертних виплат нібито на ЗСУ.

"Під час телефонної розмови шахрай чинив психологічний тиск на потерпілих, аргументуючи подальші дії з перерахуванням отриманих сім'єю виплат необхідністю допомогти війську, яке продовжує битися проти ворога. У разі відмови фігурант погрозами та залякуванням змушував родичів передавати кошти", - йдеться у повідомленні.

У поліції кажуть, що за такою схемою чоловік ошукав рідних військових на близько 1,1 млн грн. Його затримали 17 вересня під час отримання від матері загиблого військового 300 тис. грн.

Правоохоронці вирішують питання про повідомлення фігуранту підозри за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Примітка. ч. 2 ст. 2 Кримінального кодексу України: "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".