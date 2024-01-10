Виправдовував російську агресію та окупацію: СБУ оголосила підозру експослушнику Києво-Печерської лаври

Про це інформує пресслужба СБУ.

"Бувши кліриком УПЦ (МП), фігурант виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Донецька та Луганська. Також фігурант публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію РФ "загостренням конфлікту" між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Факти його діяльності проти державної безпеки України підтвердила ініційована СБУ експертиза. Докази також знайшли у мобільному телефоні, який виявили під час обшуку у клірика.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряються факти можливої співпраці представника УПЦ (МП) з російськими спецслужбами", - додали в СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.