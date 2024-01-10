Виправдовував російську агресію та окупацію: СБУ оголосила підозру експослушнику Києво-Печерської лаври
Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому послушнику Києво-Печерської лаври: він виправдовував повномасштабне вторгнення Росії та окупацію територій України
Про це інформує пресслужба СБУ.
"Бувши кліриком УПЦ (МП), фігурант виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Донецька та Луганська. Також фігурант публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію РФ "загостренням конфлікту" між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.
Факти його діяльності проти державної безпеки України підтвердила ініційована СБУ експертиза. Докази також знайшли у мобільному телефоні, який виявили під час обшуку у клірика.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряються факти можливої співпраці представника УПЦ (МП) з російськими спецслужбами", - додали в СБУ.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше Служба безпеки України оголосила підозру церковній хористці та дружині настоятеля місцевого храму УПЦ МП у Запорізькій області, яка передавала росіянами позиції ЗСУ для ракетних ударів.
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