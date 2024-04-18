Возив окупантів у Білгород і зброю з РФ: водієві школи з Харківщини оголосили підозру
На Харківщині затримали водія школи, який возив російських військових на лікування і ротацію до Білгорода та перевозив з РФ зброю: йому повідомили про підозру
Про це інформує Офіс генпрокурора і СБУ.
За даними слідства, 59-річний водій шкільного автобуса з Козачої Лопані після захоплення селища російськими військовими, запропонував свою допомогу у війні проти України. Він перефарбував шкільний автобус у зелений колір та намалював на ньому російську символіку, щоб згодом возити на ньому окупантів на лікування та ротацію до Білгорода та у зворотному напрямку.
"Крім того, він перевозив з РФ зброю та боєприпаси для подальшої передачі їх російським військовослужбовцям, які воювали на харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Під час деокупації регіону, окупанти, тікаючи, забрали у чоловіка автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння. Він, своєю чергою, переховувався у сусідньому селищі. Втім, співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше Служба безпеки затримала та повідомила про підозру чоловіку, який наводив російські ракети та безпілотники на Дніпро.
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