З початку року за корупцію затримали 18 військовослужбовців ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"За порушення антикорупційного законодавства з початку року затримано 18 військовослужбовців ДПСУ. Зокрема за зловживання службовим становищем та сприяння протиправній діяльності на кордоні, з них 9 осіб причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон. Серед затриманих за корупцію – 1 офіцер та 17 військовослужбовців сержантського та рядового складу", - інформують у матеріалі.

У вчиненні корупційних правопорушень визнали винними 11 прикордонників: суди наклали штрафи на понад 760 тис. грн. Водночас 2 військових отримали тюремні увʼязнення - 2 і 5 років.

У ДПСУ наголошують, що прикордонники водночас завадили майже 400 спробам надання неправомірної вигоди на понад 6,5 млн грн.

"У Держприкордонслужбі за відмову від неправомірної вигоди існує система заохочень - впродовж року 149 прикордонників відзначено нагородами та грошовими преміями на загальну суму майже 250 тис. грн", - додають у повідомленні.