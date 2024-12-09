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З початку року за корупцію затримали 18 військовослужбовців ДПСУ

Дар'я Куркіна
9 грудня, 2024 понедiлок
12:28
Кримінал корупція

Від початку дії воєнного стану в Україні виявили понад 1,2 тис. спроб підкупу прикордонників на більш як 15,5 млн грн. Зокрема, у 2024 році затримали 18 військових ДПСУ на корупції

Зміст

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"За порушення антикорупційного законодавства з початку року затримано 18 військовослужбовців ДПСУ. Зокрема за зловживання службовим становищем та сприяння протиправній діяльності на кордоні, з них 9 осіб причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон. Серед затриманих за корупцію – 1 офіцер та 17 військовослужбовців сержантського та рядового складу", - інформують у матеріалі.

У вчиненні корупційних правопорушень визнали винними 11 прикордонників: суди наклали штрафи на понад 760 тис. грн. Водночас 2 військових отримали тюремні увʼязнення - 2 і 5 років.

У ДПСУ наголошують, що прикордонники водночас завадили майже 400 спробам надання неправомірної вигоди на понад 6,5 млн грн.

"У Держприкордонслужбі за відмову від неправомірної вигоди існує система заохочень - впродовж року 149 прикордонників відзначено нагородами та грошовими преміями на загальну суму майже 250 тис. грн", - додають у повідомленні.

  • 4 грудня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що ДПСУ закуповує боєприпаси на 23 млрд грн із передоплатою 100% через польську фірму, яка є лише посередником.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
корупція в Україні
військові
Держприкордонслужба
Воєнний стан
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