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З України видворили громадянина Китаю, який відбув покарання за шпигунство

Ольга Бабишена
29 жовтня, 2024 вiвторок
04:00
Кримінал З України видворили громадянина Китаю

З України видворили громадянина Китаю, якого раніше ув'язнили за вчинення злочину проти основ національної безпеки: він намагався отримати таємні розробки у ракетно-космічній галузі

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Про це інформує поліція Запорізької області. 

Вказано, що 48-річний іноземець до того, як приїхати в Україну, працював у воєнній промисловій корпорації, яка спеціалізувалася на виробництві озброєння, а також у науково-дослідному інституті сучасної хімії. Він мав наукове звання доктора технічних наук. 

"На початку 2017 року китайський вчений приїхав до України та здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між країнами. На території Дніпропетровської області він намагався схилити до співпраці групу українських вчених. Проте під час спроби за гроші отримати таємні розробки у ракетно-космічній галузі шпигуна затримали працівники СБУ", - йдеться у повідомленні. 

Іноземця визнали винним у шпигунстві. Йому призначили покарання у вигляді ув'язнення, яке він відбував у виправних колоніях на Дніпропетровщині, а потім - на Запоріжжі.

28 жовтня чоловіка звільнили. Громадянина Китаю біля виправного закладу зустріли співробітники міграційної поліції, оскільки напередодні було прийняте рішення про його видворення за межі України.

"Правоохоронці доправили громадянина КНР до пункту пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" в Одеській області та передали представникам прикордонної служби для подальшого відправлення до країни походження. Найближчі 5 років йому заборонено в’їзд на територію України", - додали в поліції.

  • Раніше з України видворили 38-річного громадянина Узбекистану, який на українських теренах чинив грабежі, кваліфіковані крадіжки та розбійний напад і відсидів у тюрмі 9 років. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Китай
Запорізька область
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