За підпали авто військових спецлужби РФ пропонують до $3 тис., але не виплачують ці кошти, - речниця Офісу генпрокурора

Про це розповіла речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець в етері телемарафону "Єдині новини".

Вона зазначила, що від початку року правоохоронці зафіксували 266 фактів підпалів автомобілів військових та волонтерів. Загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України.

"Переважна більшість виконавців, близько 90%, мають корисливий мотив - бажання легкого заробітку. За такі злочини пропонують від 700 до 3 тис. доларів. Але не пам’ятаю випадку, щоб виконавець отримав запропоновану суму", - сказала Максимець.

За її словами, є всі підстави стверджувати, що за замовленням таких злочинів стоять спецслужби РФ. Їхньою метою є розхитати внутрішню ситуацію в країні, особливо у прифронтових регіонах.

Речниця Офісу генпрокурора також повідомила, що вже розпочато 196 кримінальних проваджень та повідомлено про підозру 169 паліям.