За підпали авто військових спецлужби РФ пропонують до $3 тис., але не виплачують ці кошти, - речниця Офісу генпрокурора
Російські спецслужби обіцяють від 700 до 3 000 доларів за підпали автомобілів українських військових, проте не виплачують ці кошти виконавцям злочинів
Про це розповіла речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець в етері телемарафону "Єдині новини".
Вона зазначила, що від початку року правоохоронці зафіксували 266 фактів підпалів автомобілів військових та волонтерів. Загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України.
"Переважна більшість виконавців, близько 90%, мають корисливий мотив - бажання легкого заробітку. За такі злочини пропонують від 700 до 3 тис. доларів. Але не пам’ятаю випадку, щоб виконавець отримав запропоновану суму", - сказала Максимець.
За її словами, є всі підстави стверджувати, що за замовленням таких злочинів стоять спецслужби РФ. Їхньою метою є розхитати внутрішню ситуацію в країні, особливо у прифронтових регіонах.
Речниця Офісу генпрокурора також повідомила, що вже розпочато 196 кримінальних проваджень та повідомлено про підозру 169 паліям.
- Голова Нацполіції Іван Вигівський раніше розповідав, що в Україні зафіксовано вже понад 200 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців. Понад чверть із них скоїли неповнолітні.
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