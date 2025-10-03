Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал Загибель 10 людей через повінь в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження через можливу службову недбалість

Загибель 10 людей через повінь в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження через можливу службову недбалість

Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2025 п'ятниця
17:38
Кримінал

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість, яка могла призвести до загибелі 10 людей під час затоплення в Одесі, яке було 30 вересня

Зміст

Про це поінформувала речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, цитує РБК-Україна.

За її словами, в межах провадження поліція перевіряє факти ймовірної службової недбалості в діях посадовців Одеської міської ради, їхніх структурних підрозділів та інших структур. Так, йдеться про неналежне утримання дренажної системи для води на території міста та відсутність необхідних заходів для своєчасного водовідведення.

"Зараз проводиться ряд слідчо-оперативна заходів і правоохоронні органи збирають матеріали, які будуть досліджуватися", – сказала Верба.

Також зазначено, що винним загрожуватиме до 8 років за ґратами з позбавленням права займати певні посади протягом трьох років. 

  • У вівторок, 30 вересня, в Одесі оголосили надзвичайну ситуацію: у місті випала півторамісячна норма опадів. 1 жовтня стало відомо, що внаслідок негоди загинули 10 людей, серед них дитина.
