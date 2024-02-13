Закликав вірян допомагати рашистам: на Дніпропетровщині клірик УПЦ МП отримав 5 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами Служби безпеки настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ МП під час проповідей виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення українських території.

"Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати рашистам. Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями", - зазначають у СБУ.

Співробітники спецслужби затримали його у вересні 2022 року у власному помешканні та вилучили телефони, за допомогою яких він нав’язував кремлівську пропаганду.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 5 років тюрми.

Вирок суду набув законної сили.

Фото: Служба безпеки України