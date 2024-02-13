Закликав вірян допомагати рашистам: на Дніпропетровщині клірик УПЦ МП отримав 5 років тюрми
Клірик УПЦ МП із Дніпропетровщини, який чекав на окупацію регіону, закликав людей виїздити у РФ чи на тимчасово окуповані території і там допомагати росіянам, отримав 5 років тюрми
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За матеріалами Служби безпеки настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ МП під час проповідей виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення українських території.
"Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати рашистам. Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями", - зазначають у СБУ.
Співробітники спецслужби затримали його у вересні 2022 року у власному помешканні та вилучили телефони, за допомогою яких він нав’язував кремлівську пропаганду.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 5 років тюрми.
Вирок суду набув законної сили.
Фото: Служба безпеки України
- 23 січня на Одещині громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ разом зі священником.
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- Служба безпеки України 9 лютого прийшла з обшуками до Києво-Печерської лаври. Про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ повідомлено клірику, який є близьким соратником митрополита УПЦ МП Павла.
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