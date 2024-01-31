Громадянська й законодавча позиції мають бути більш жорсткими до УПЦ МП, - директор заповідника Лаври

Про це він сказав в інтерв'ю Українському радіо, передає Укрінформ.

"Я думаю, що все українське суспільство давно очікує більш рішучих законодавчих дій нашого парламенту відносно релігійних та інших структур, які мають зв'язок з країною-агресором. Це треба вирішити один раз політично, жорстко, і показати, хто має право виховувати людей, а хто має відсиджувати тюремні терміни за зраду своєї держави", - сказав Остапенко.

За його словами, дуже важливі зміни у свідомості людей щодо тих, хто є прямими колаборантами з Росією. Він також вважає, що УПЦ МП залишається екзархатом РПЦ в Україні в прямому підпорядкуванні.

"Вони навіть не намагаються шукати діалогу з тим суспільством, яке волає про те, яка несправедливість була вчинена Росією, і наскільки зараз суспільство потребує духовних орієнтирів. Ці люди продовжують, як зомбі, повторювати російські наративи. Тому тут і громадянська позиція, і законодавча позиція має бути більш жорсткою", - наголосив він, додавши, що нинішні події у Києво-Печерській лаврі – це повернення саме української святині українському народу.

"Коли я почав вивчати Лавру, її пам'ятки, я почав розуміти, що Києво-Печерська лавра – це найдавніша, найбільша українська святиня, яка була фактично захоплена після Мазепи. І в цій глибоко українській святині, по суті, знищувалися дуже тривалий час усі прояви українського православ'я, українського християнства, яке теж значною мірою пов'язане з Лаврою. Знищувалися всі ознаки належності цієї святині до України. І ми зараз із колективом передусім намагаємося повернути український наратив, справжню українську історію в Лавру", - сказав Остапенко.

Він розповів, що імена і портрети козацьких титарів, які розбудовували і відновлювали Лавру, були раніше зішкрябані зі стін Успенського собору.

"І так на кожному кроці ми бачимо, як Росія намагалася захопити цю національну святиню", – підкреслив він, зазначивши, що «зараз відбувається "контрнаступ" у Києво-Печерській лаврі, тому що, крім російського імперського наративу, там був ще радянсько-КДБіський наратив, який втілювала частина УПЦ МП".