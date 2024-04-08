Закуповували продукти для ЗСУ за завищеними цінами: ДБР повідомило про підозру посадовцям тилового забезпечення на Херсонщині

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За матеріалами слідства, один із підозрюваних - начальник продовольчої служби частини - уклав договір на закупівлю круп для військової частини на понад 360 тис. грн. Угода була схвалена за завищеною ціною та без відповідних документів, що підтверджують якість товару.

Його попередник на цій посаді уклав договір із закупівлі хліба для військової частини на 1,3 млн грн. Попри проведений моніторинг, він надав перевагу підприємцю, який запропонував завищену ціну.

Вартість кілограма хліба, яку за договором поставляв приватний підприємець, перевищувала середню ринкову на 8 грн. Через це військова частина зазнала збитків на понад 402 тис. грн.

ДБР повідомило про підозри посадовцям, які очолювали продовольчу службу тилового забезпечення прикордонного закону.

Один з них підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України), другий - у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Слідство триває, встановлюються детальні обставини, за яких було допущено закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами.