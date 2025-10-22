Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Збирали донати від імені "Мадяра" й привласнювали: у Києві затримали двох одеситів, один з них - неповнолітній

Марія Музиченко
22 жовтня, 2025 середа
17:56
Кримінал

У середу, 22 жовтня, в Києві затримали двох мешканців Одеси, які створили низку фейкових сторінок у TikTok, і від імені командувача Сил безпілотник систем Роберта "Мадяра" Бровді збирали донати й привласнювали їх

Зміст

Про це повідомляють Київська міська прокуратура та Нацполіція.

У Києві затримали 17-річного та 20-річного мешканців Одеси, яких підозрюють у шахрайстві. Зазначається, що фігуранти збирали кошти нібито на потреби ЗСУ, а потім привласнювали їх.

"Поліцейські зʼясували, що зловмисники створили у популярній соцмережі TikTok низку фейкових акаунтів, використовуючи справжнє ім’я відомого українського військовослужбовця, якому президент України за особисту відвагу та героїзм присвоїв звання Героя України", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у прокуратурі, хлопці збирали донати від імені командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, і витрачали їх на власні потреби. За попередньою інформацією, на рахунок підозрюваних надійшов щонайменше мільйон гривень. Наразі відомо про сімох громадян, які перерахували кошти.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч .4 ст. 190 КК України, а саме як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", - додали у прокуратурі.

Фігурантам загрожує до восьми років ув’язнення. Суд обрав запобіжні заходи — тримання під вартою, і домашній арешт для неповнолітнього.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 6 жовтня у Запоріжжі СБУ та Нацполіція викрили подружжя й двох їхніх спільників, які, представляючись військовими, збирали допомогу нібито для ЗСУ, а згодом продавали її.
