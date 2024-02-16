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Збитки на майже 300 млн грн: гендиректору Київавтодору оголосили підозру у службовій недбалості

16 лютого, 2024 п'ятниця
19:50
Кримінал

Генеральному директору Київавтодору та ексначальнику одного з експлуатаційних управлінь столиці оголосили підозру у службовій недбалості, яка спричинила збитки у майже 300 млн грн

Про це інформує Нацполіція. 

"Протягом 2022-2023 років службові особи КП "ШЕУ Солом’янського району міста Києва" за вказівкою свого керівника звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу зібраного на вулицях Києва. Своєю чергою керівник “Київавтодору” внаслідок несумлінного ставлення до своїх службових обов’язків, допустив здійснення підконтрольним підприємством дій, які призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами шкідливими для людей та довкілля", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що після огляду на земельній ділянці виявили металобрухт, тверді побутові відходи, пластик та відходи автомобільного транспорту.

Такі дії спричинили збитки на майже 300 млн грн, тож генеральному директору "Київавтодору" та колишньому начальнику районного ШЕУ повідомили підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ) та забрудненні земель (ч. 2 ст. 239 ККУ). 

Триває досудове розслідування. 

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 7 липня 2023 року заступнику директора Київавтодору оголосили підозру у службовій недбалості зі збитками майже у 2 млн грн.
Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
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