Збитки на майже 300 млн грн: гендиректору Київавтодору оголосили підозру у службовій недбалості

Про це інформує Нацполіція.

"Протягом 2022-2023 років службові особи КП "ШЕУ Солом’янського району міста Києва" за вказівкою свого керівника звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу зібраного на вулицях Києва. Своєю чергою керівник “Київавтодору” внаслідок несумлінного ставлення до своїх службових обов’язків, допустив здійснення підконтрольним підприємством дій, які призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами шкідливими для людей та довкілля", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що після огляду на земельній ділянці виявили металобрухт, тверді побутові відходи, пластик та відходи автомобільного транспорту.

Такі дії спричинили збитки на майже 300 млн грн, тож генеральному директору "Київавтодору" та колишньому начальнику районного ШЕУ повідомили підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ) та забрудненні земель (ч. 2 ст. 239 ККУ).

Триває досудове розслідування.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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