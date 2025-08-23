Жителька Канева погодилася з пропозицією ФСБ підпалити ГЕС на Черкащині: що було далі
Черкаська прокуратура передала до суду справу жительки Канева, яка на замовлення російських спецслужб погодилась підпалити гідроелектростанцію за винагороду
Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.
Черкаська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 26-річної мешканки Канева. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України.
"Під час досудового розслідування з’ясовано, що на початку квітня 2025 року обвинувачена через інтернет-месенджер "Telegram" отримала від представника спецслужб РФ вказівку підпалити гідроелектростанцію в одній із громад Черкащини з метою ослаблення енергетичного потенціалу України під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Жінка придбала горючу речовину та планувала здійснити диверсію у вечірній час за грошову винагороду. Наразі вона перебуває під вартою. Фігурантці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 11 серпня агента ФСБ, який підпалював об’єкти енергетичної інфраструктури в Черкаській області, засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
