Жителька Канева погодилася з пропозицією ФСБ підпалити ГЕС на Черкащині: що було далі

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Черкаська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 26-річної мешканки Канева. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України.

"Під час досудового розслідування з’ясовано, що на початку квітня 2025 року обвинувачена через інтернет-месенджер "Telegram" отримала від представника спецслужб РФ вказівку підпалити гідроелектростанцію в одній із громад Черкащини з метою ослаблення енергетичного потенціалу України під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Жінка придбала горючу речовину та планувала здійснити диверсію у вечірній час за грошову винагороду. Наразі вона перебуває під вартою. Фігурантці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.