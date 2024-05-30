"Зламували" мережі відомих компаній: СБУ спільно з західними спецслужбами викрила міжнародну мережу хакерів

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисники "зламували" мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам, зокрема російським угрупованням BlackBasta, Revil та Conti.

Зловмисники проникали в електронні мережі корпорацій за допомогою спеціально створених шпигунських програм та фішингових інтернет-розсилок. Наявність доступу до мереж дозволяла хакерам викрадати у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення, кажуть у Службі безпеки.

"Під час обшуків в Україні, за місцем проживання одного з організаторів угруповання, виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також серверне обладнання з доказами злочинних дій. Співробітники СБУ провели обшуки також у помешканнях інших фігурантів на Київщині та Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паралельно у 8 країнах Євросоюзу та Північної Америки правоохоронці вилучили понад 90 серверів та заблокували більш як 1000 доменів, які використовували хакери. Загалом у результаті спільних дій викрито понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань.

"Наразі тривають комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів", - додають у СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.