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"Зламували" мережі відомих компаній: СБУ спільно з західними спецслужбами викрила міжнародну мережу хакерів

30 травня, 2024 четвер
14:06
Кримінал

СБУ та ФБР спільно з правоохоронними органами Великої Британії та ЄС викрили міжнародну мережу хакерів, які розробляли віруси для атак на американські та європейські компанії

Зміст

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисники "зламували" мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам, зокрема російським угрупованням BlackBasta, Revil та Conti.

Зловмисники проникали в електронні мережі корпорацій за допомогою спеціально створених шпигунських програм та фішингових інтернет-розсилок. Наявність доступу до мереж дозволяла хакерам викрадати у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення, кажуть у Службі безпеки.

"Під час обшуків в Україні, за місцем проживання одного з організаторів угруповання, виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також серверне обладнання з доказами злочинних дій. Співробітники СБУ провели обшуки також у помешканнях інших фігурантів на Київщині та Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паралельно у 8 країнах Євросоюзу та Північної Америки правоохоронці вилучили понад 90 серверів та заблокували більш як 1000 доменів, які використовували хакери. Загалом у результаті спільних дій викрито понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань.

"Наразі тривають комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів", - додають у СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти очільників українських спецслужб, зокрема СБУ та ГУР.
Теги:
Україна
СБУ
хакер
хакерські атаки
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